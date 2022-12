A Napoli un giovane difende la fidanzata e viene accoltellato: ferito un 18enne.

L’aggressione si è verificata a Bagnoli e i carabinieri hanno arrestato due 17enni del luogo in quanto ritenuti responsabili di un accoltellamento per fini di rapina in danno di un 18enne. Secondo una velina media dell’Arma il 2 ottobre la vittima aveva difeso la fidanzata da una aggressione in un locale della zona di Coroglio.

Difende la fidanzata e viene accoltellato

Nei confronti dei due minori ci sono gravi indizi per tentato omicidio e rapina aggravata in concorso.

La Procura partenopea aveva condotto le indagini affidate in delega Pg ai Carabinieri e dai riscontri era emerso che c’erano dei sospettati.Il 18enne assieme alla fidanzata 19enne era andata al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo dove i sanitari avevano riscontrato e medicato “diverse ferite da punta e taglio al torace inferte poco prima in un noto locale della movida di Coroglio”.

Il tentativo di proteggere ragazza e la rapina

Lì il giovane aveva provato a proteggere la fidanzata “intervenuta a sua volta in difesa di una sua amica importunata da uno dei due aggressori”. I due minorenni avevano colpito il giovane e si erano anche impossessati dei suoi occhiali da vista e della collana d’oro.