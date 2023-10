Il coliving è un modo di abitare secondo cui i coinquilini vivono insieme e condividono aree comuni come cucina, bagni, soggiorno o terrazzi, pur avendo camere da letto private. Questa soluzione nasce in origine per soddisfare le esigenze abitative delle persone interessate a soggiornare per brevi periodi, per motivi di studio o di lavoro, lontani da casa. Oggi però questa realtà è sempre più apprezzata, e il pubblico target si sta espandendo.

Un nuovo modo di abitare: il coliving

Questo metodo di condivisione sta rivoluzionando il mercato degli affitti, anche in Italia, come risposta a tre fenomeni principali:

lo scenario economico che spinge le persone a ridurre i costi dell’alloggio;

i cambiamenti sociali ;

; l’urbanizzazione.

Questa soluzione abitativa, infatti, permette alle persone di adattare gli spazi al proprio stile di vita, sempre più digitale, condividendo i costi di gestione dell’alloggio con altre persone e riducendo al minimo il senso di solitudine che spesso prova chi vive in città.

Sono molte le realtà che oggi operano per garantire un alloggio a chi desidera uno stile di vita più flessibile, incentrato sulla comunità e non sull’individualità, proponendo alloggi in coliving. Se sei interessato a provare questa nuova esperienza di socializzazione, scopri Joivy, un nuovo progetto incentrato proprio sul coliving e indirizzato a studenti, professionisti e nomadi digitali, nonché viaggiatori in generale.

A questo proposito, per schiarirsi le idee a riguardo, potrebbe essere utile sapere in che modo questa formula abitativa sta prendendo sempre più piede nelle città, mostrandosi come alternativa all’affitto tradizionale.

Il pubblico target

Abbiamo spiegato quali sono in linea di massima le motivazioni che spingono le persone a prendere la decisione di vivere in coliving. Il pubblico target primario di Joivy, come un po’ di tutto il settore, in questo senso è quindi rappresentato soprattutto dai Millennials che cercano alloggi flessibili, vicini al centro città e che offrono loro la possibilità di socializzare. Spesso si parla di giovani professionisti single, di freelance che non hanno l’obbligo di recarsi in un ufficio fisico per poter lavorare, che si spostano dalla provincia in centro città alla ricerca di una vita più coinvolgente.

Oggi, tuttavia, il coliving sembra stia abbracciando anche altre tipologie di persone, come ad esempio adulti in età più avanzata che vogliono fare del vivere insieme una vera e propria scelta di vita, al di là della questione economica.

Benefici economici, ma non solo

Tra i vantaggi del coliving, infatti, non si troveranno solo i costi contenuti per il mantenimento dell’alloggio, ma anche una serie di servizi che non fanno altro che aumentare il valore di questo modo di vivere. Alcune realtà di coliving, per esempio, mettono a disposizione anche spazi di coworking per tutti coloro che hanno deciso o avuto l’opportunità di lavorare da casa.

Secondo Joivy, un altro elemento alla base della crescita del coliving è la possibilità di ottenere una sorta di contratto “tutto incluso“. Spesso, oltre all’affitto dell’alloggio condiviso, infatti, incluse nel prezzo vi sono anche le spese relative alle bollette, alla pulizia dei locali e alle eventuali manutenzioni, il che rende ancora più semplice le cose all’inquilino che dovrà solo preoccuparsi di versare la sua parte periodicamente.

Il coliving in Italia e in Europa

Anche in Italia il coliving sta muovendo i suoi primi passi, soprattutto nelle grandi città, proponendo diverse soluzioni che prevedono:

appartamenti condivisi con cucina, bagni in comune e diverse camere da letto,

monolocali autonomi.

Nel nostro Paese questa formula abitativa si sta diffondendo per lo più a nord, in città come Milano, mentre nel resto d’Europa il coliving è già protagonista in metropoli come Londra, Berlino e Madrid.