Diletta Leotta in vacanza con Loris Karius: i baci bollenti

Diletta Leotta sembra aver ritrovato la felicità accanto al calciatore tedesco Lois Karisu, con cui è stata avvistata mentre si scambiavano baci bollenti a Miami.

I fan di Diletta Leotta hanno ribattezzato Loris Karius il “Can biondo” dopo che il vichingo tedesco ha conquistato la bella conduttrice di Dazn (reduce dalla dolorosa rottura dall’attore turco Can Yaman, con cui si vociferava che si sarebbe dovuta sposare). I due in queste ore sono stati paparazzati sotto il sole di Miami mentre erano intenti a scambiarsi baci bollenti.

La liaison tra i due sarebbe iniziata appena un mese fa ma a quanto pare la passione tra i due sarebbe alle stelle, e infatti la conduttrice non avrebbe fatto molto per “nascondere” la relazione (cosa che invece ha fatto con Can Yaman e con il successivo flirt avuto con il modello Giacomo Cavalli).

In tanti sono curiosi di sapere se la storia tra i due sia destinata a durare e se la conduttrice ufficializzerà la sua relazione con il calciatore tedesco.

La vita privata della conduttrice

Per Diletta Leotta quella con Loris Karius potrebbe essere la prima storia importante dopo l’addio a Giacomo Cavalli e quello ancor più doloroso da Can Yaman, con cui sembrava che fosse intenzionata a convolare a nozze.

I due si sono frequentati per quasi un anno ma sembra che abbiano deciso di dirsi addio a causa delle attenzioni morbose dei paparazzi.