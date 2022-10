Diletta Leotta ha una nuova fiamma: il portiere Loris Karius

Diletta Leotta ha una nuova fiamma: si tratta del portiere delle "papere" Loris Karius.

Diletta Leotta avrebbe già archiviato il flirt con Giacomo Cavalli per una nuova fiamma. Stiamo parlando del portiere tedesco Loris Karius. Secondo i beninformati, la conduttrice starebbe addirittura perfezionando il suo inglese per migliorare la comunicazione con lui.

Diletta Leotta e Loris Karius si stanno frequentando

Stando a quanto sostiene il settimanale Gente, Diletta Leotta avrebbe iniziato una relazione con Loris Karius. La rivista parla di un rapporto che va oltre l’amicizia, tanto che la conduttrice starebbe prendendo lezioni di inglese per riuscire a comunicare al meglio con lui. Il portiere, attualmente in forza al Newcastle United, è diventato popolare per le “papere” messe a segno durante la finalissima di Champions League tra i Reds e il Real Madrid.

Come si sono conosciuti Diletta e Loris?

Sul settimanale Gente, si legge:

“Si seguono su Instagram da qualche settimana e, pare, che tra i due ci sia una sorta di fil rouge al momento difficile da incasellare nelle svariate sfaccettature dei rapporti interpersonali, figuriamoci in quelli del cuore”.

Al momento, non sappiamo come si siano conosciuti Diletta e Loris. Da qualche tempo si seguono su Instagram e i loro movimenti social sembrano confermare una frequentazione in corso.

Diletta ha dimenticato Giacomo Cavalli

Anche se la relazione con Loris Karius non dovesse diventare importante, una cosa sembra certa: la Leotta ha dimenticato Giacomo Cavalli. Il loro flirt è durato giusto il tempo di qualche paparazzata.