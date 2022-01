Diletta Leotta ha un nuovo amore? L’indiscrezione

Diletta Leotta è stata avvistata in vacanza in compagnia della sua presunta nuova fiamma.

Archiviata la sua storia con Can Yaman, Diletta Leotta avrebbe trovato un nuovo amore e insieme a lui avrebbe trascorso una settimana bianca a St. Moritz.

Diletta Leotta: il nuovo fidanzato

Da mesi circolano indiscrezioni riguardanti una presunta liaison tra Diletta Leotta e il modello Giulio Cavalli.

La voce sembra essere confermata da un recente avvistamento della conduttrice a St. Moritz, dove avrebbe trascorso il Capodanno e una settimana bianca proprio in compagnia del modello. La conduttrice al momento non ha confermato le voci in circolazione ed è possibile che, dopo le ultime delusioni dal punto di vista sentimentale, preferisca preservare la sua privacy.

Diletta Leotta e Can Yaman

Se la storia tra lei e Giulio Cavalli dovesse essere confermata si tratterebbe per la Leotta della prima storia importante dopo la fine della sua liaison con Can Yaman, durata per quasi un anno e che, sembra, sarebbe terminata a un passo dall’altare.

I due non hanno svelato i motivi della rottura e, solo alcune settimane prima, insieme erano volati in Turchia dove la conduttrice aveva fatto la conoscenza dei suoi suoceri. Precedentemente Diletta Leotta era stata legata al manager Sky Matteo Mammì e al pugile Daniele Scardina.

Diletta Leotta: chi è il modello Giulio Cavalli

Giulio Cavalli è un modello di 28 anni che ha conseguito la laurea presso l’università Bocconi di Milano.

Da sempre una delle sue grandi passioni è la vela, e infatti sui social ha spesso raccontato ai fan le sue gare e i suoi viaggi a bordo della barca a vela. Non è chiaro come lui e Diletta Leotta si siano conosciuti, quel che è certo è che le voci in merito alla loro presunta liaison hanno iniziato a circolare già da diversi mesi. La conduttrice si deciderà a uscire allo scoperto al fianco del modello?