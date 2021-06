Diletta Leotta in Turchia con Can Yaman: interviene la madre

Diletta Leotta è volata in Turchia con Can Yaman e ha finalmente conosciuto la famiglia dell'attore.

Diletta Leotta è partita per la Turchia insieme al fidanzato Can Yaman che per la prima volta le ha presentato i genitori.

Diletta Leotta in Turchia con Can Yaman

Diletta Leotta è partita per la Turchia insieme al fidanzato Can Yaman, che ha colto l’occasione per presentarla finalmente ai suoi familiari.

Con una splendida vista al tramonta la madre dell’attore, Guldem Can, ha postato sui social un’immagine in cui è ritratta proprio insieme al figlio e alla conduttrice. “Mia figlia e mio figlio”, ha scritto la mamma dell’attore sui social, segno che Diletta leotta si sia subito inserita per il meglio con i familiari di Can. I due stanno insieme già da diversi mesi e l’attore ha dichiarato di essere intenzionato a sposare la conduttrice.

Diletta Leotta: il matrimonio con Yaman

Ora che le presentazioni ufficiali in famiglia sono finalmente avvenute i due si decideranno a dare il via ai preparativi per i loro fiori d’arancio? Nei mesi scorsi entrambi avevano confermato di essere intenzionati a convolare a nozze. “Ora possiamo dirlo: il matrimonio non è saltato, quelle che circolano sono solo voci: la storia d’amore è vera e sono molto felice. C’è solo da fare le cose con i tempi giusti.

Lui si è tolto dai social per questioni di business”, aveva dichiarato la conduttrice, mentre l’attore le aveva fatto eco affermando: “Ho grande rispetto per lei, per il nostro rapporto e la riservatezza è la nostra prima promessa: quel che ci riguarda lo comunichiamo noi, insieme”. I due avevano dunque preferito mantenere il massimo riserbo.

Diletta Leotta: la vita privata

Prima d’incontrare l’attore turco Can Yaman Diletta Leotta era legata al pugile Daniele Scardina, con cui è stata insieme per quasi un anno. I due non hanno mai svelato i motivi del loro addio. Successivamente la conduttrice è stata paparazzata mentre baciava il vicepresidente della Roma Ryan Friedkin e, solo in seguito, proprio in compagnia del famoso attore turco. In tanti si chiedono se per la conduttrice questa sia la storia d’amore che la condurrà all’altare e molti dei suoi fan non vedono l’ora di conoscere i dettagli della sua storia con Yaman. I due sveleranno qualche particolare in più attraverso i social? Sono tanti i fan a sperare proprio di sì.