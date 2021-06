Diletta Leotta in Turchia con Can Yaman: la storia d’amore è sempre più seria

Diletta Leotta è volata in Turchia insieme al fidanzato Can Yaman, che a quanto pare le avrebbe finalmente presentato i suoi genitori.

Diletta Leotta è volata in Turchia in compagnia della sua nuova fiamma, Can Yaman, e sembra che lì la conduttrice abbia finalmente avuto occasione di conoscere i familiari dell’attore turco.

Diletta Leotta e Can Yaman in Turchia

A pochi mesi dall’inizio della loro storia d’amore, Diletta Leotta e Can Yaman sembrano sempre più intenzionati a fare sul serio: i due sono volati in Turchia dove l’attore turco avrebbe presentato alla conduttrice, per la prima volta, i suoi familiari.

La questione alimenta le voci in merito alle presunte ed imminenti nozze tra i due, la cui liaison amorosa sarebbe sempre più seria. Già nei mesi scorsi Diletta Leotta aveva confermato che lei e Yaman sarebbero convolati a nozze, ma per il momento non aveva ancora confermato una possibile data per i fiori d’arancio: “Il matrimonio non è saltato, quelle che circolano sono solo voci: la storia d’amore è vera e sono molto felice.

C’è solo da fare le cose con i tempi giusti”, aveva spiegato la conduttrice.

Diletta Leotta e Can Yaman: la storia d’amore

Nei mesi scorsi anche l’attore aveva parlato dell’importante storia d’amore sbocciata tra lui e la conduttrice, e aveva sottolineato come si fossero promessi la più totale riservatezza. “Ho grande rispetto per lei, per il nostro rapporto e la riservatezza è la nostra prima promessa: quel che ci riguarda lo comunichiamo noi, insieme”, aveva dichiarato l’attore turco, e ancora: “Parlare, anche di questo, equivarrebbe a toglierci magia.

Io sono uno che agisce senza metterci tanto, senza giri di parole. Seguo la spinta, veloce. Quel che succederà si saprà, in tutta la sua bellezza”.

Diletta Leotta e Yaman: i primi avvistamenti

I due erano stati avvistati insieme le prime volte durante i primi mesi del 2021. Nonostante abbiano confermato la loro liaison, sui social si sono mostrati insieme in rarissime occasioni, rimarcando il fatto di voler “proteggere” la loro storia dalle malelingue e da occhi indiscreti. Per diverso tempo si è anche ipotizzato che i due avessero deciso di stare insieme per finta per “farsi pubblicità”, ma la questione è stata smentita con fermezza dalla stessa Diletta Leotta, che ha affermato di essere più innamorata che mai dell’attore turco. I due confermeranno presto di voler convolare a nozze?