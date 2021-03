Can Yaman ha parlato delle sue presunte ed imminenti nozze con la conduttrice Diletta Leotta.

Can Yaman ha svelato alcuni retroscena della sua storia d’amore con Diletta Leotta e non ha escluso la possibilità di convolare a nozze con la conduttrice.

Can Yaman: il matrimonio con la Leotta

Alcuni mesi fa sul cielo di Roma un aereo aveva trasportato uno striscione con una proposta di matrimonio indirizzata a Diletta Leotta da parte di Can Yaman.

I due non hanno mai confermato se la proposta fosse vera, ma di recente l’attore turco ha confessato alcuni retroscena sulla loro relazione e ha parlato anche delle loro presunte nozze:“È un amore leale, in cui mi assumo le mie responsabilità”, ha dichiarato, e ancora: “Ho grande rispetto per lei, per il nostro rapporto e la riservatezza è la nostra prima promessa”. Per quanto riguarda i presunti fiori d’arancio Can Yaman ha specificato che, qualora la notizia dovesse effettivamente arrivare, lui e Diletta Leotta saranno i primi ad annunciarla al pubblico:

“Quel che ci riguarda lo comunichiamo noi, insieme”, ha spiegato, e ha aggiunto: “Quando sarà il matrimonio di cui tutti parlano? Io sono uno che agisce senza metterci tanto, senza giri di parole.

Seguo la spinta, veloce. Credo che l’istinto sia nel nome di Dio. Ma su qualcosa teniamoci la sorpresa”. Al momento lui e Diletta Leotta starebbero vivendo la loro storia con estrema riservatezza, ma in tanti non vedono l’ora di conoscere ulteriori dettagli sulla storia d’amore tra i due vip. Nei mesi scorsi si è sparsa la voce che la relazione tra i due fosse una trovata pubblicitaria, ma per adesso entrambi hanno preferito non replicare a simili accuse.