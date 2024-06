Diletta Leotta, maxi scollatura e frange per l'abito del party

Un'ampia scollatura a V e una pioggia di frange caratterizzavano l'abito in stile anni '20 di Diletta Leotta

Diletta Leotta e Loris Karius si sono sposati sabato 22 giugno a Lipari, per poi spostarsi a Vulcano per il ricevimento. Nel corso della serata la sposa ha cambiato diversi abiti, concludendo con uno davvero unico e prezioso.

Gli abiti di Diletta Leotta

Diletta Leotta, vestita da Atelier Emé, ha cambiato ben quattro abiti nel corso della cerimonia: il vestito da sposa, decorato con pizzo e motivi floreali ed effetti trasparenti, è stato decostruito: prima è stata staccata la gonna in tulle e poi le maniche scampanate in pizzo.

Per il party a bordo piscina la sposa ha infine scelto un mini dress, più adatto per ballare, in stile anni ’20.

Il mini dress del party

Per ballare tutta la notte Diletta Leotta ha scelto un mini dress con un’ampia scollatura a V. L’abito, smanicato e tempestato di paillettes, si concludeva con una pioggia di frange. A impreziosire il tutto, un collier luminosissimo.

Il vestito della sposa è stato immortalato in numerose foto e video delle invitate, tra cui Chiara Ferragni ed Elodie, con cui Diletta si è scatenata in pista.