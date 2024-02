Diminuiscono gli stranieri in Italia e a dirlo è un rapporto presentato dalla Fondazione Ismu, a Milano. Stando ai dati raccolti dal primo gennaio fino al termine dello stesso anno, gli stranieri in Italia sono di meno rispetto all’anno precedente, specialmente gli irregolari.

Meno stranieri irregolari in Italia

Nel 2023, In Italia sono stati evidenziati meno stranieri rispetto al 2022, in particolare sono 5 milioni e 775mila, 55mila in meno.

Il dato che però ci interessa maggiormente è quello relativo alla regolarizzazione di queste persone, infatti sono sempre di più coloro che effettivamente sono in Italia non clandestinamente ma in modo regolare.

Questo porta anche a riflettere su un altro fatto, quello delle assunzioni. Infatti, sempre più stranieri vengono assunti regolarmente e in realtà nel rapporto che stiamo prendendo in esame e che viene stilato in maniera annuale, c’è il record di immigrati assunti, che sono oltre un milione in Italia.

Gli stranieri nelle scuole

Ma il rapporto della Fondazione Ismu non tiene solo conto degli adulti, butta infatti anche un occhio sulla situazione scolastica.

Anche qui i dati sono positivi, infatti gli alunni stranieri sono di più e secondo i ricercatori, se si continua a questo ritmo, in 10 anni ci potrebbero essere più di un milione di presenze sui banchi.

È evidente come l’integrazione degli stranieri nel nostro Paese stia migliorando sotto vari aspetti e questo non può che essere un bene.

L’Italia d’altronde è uno dei principali Paesi al mondo di arrivo e transito ed è importante che gli immigrati trovino una certa stabilizzazione. Le politiche vertono sempre di più in questa direzione e infatti come effetto abbiamo meno irregolari oltre a un aumento delle acquisizioni di cittadinanza, quasi raddoppiate nel 2023 rispetto al 2022.