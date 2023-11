Il cardinale Matteo Maria Zuppi è tornato a parlare dell’argomento immigrazione durante un evento organizzato a Milano dalla non profit Ita2030 e dallo studio BonelliErede. Zuppi ha dichiarato: “Bisogna uscire dal paradigma della paura: gli immigrati non sono un pericolo e una minaccia ma possono essere ricchezza”. Il cardinale ha inoltre ribadito l’invito a “favorire una integrazione senza la quale, come ci dimostrano tanti casi di Paesi che si sono chiusi, non c’è sviluppo”.

Immigrazione, cardinale Zuppi sul progetto Italia-Albania

Di recente il cardinale Zuppi ha detto la sua sul progetto in accordo con l’Albania, giudicando l’iniziativa come “l’ammissione di non essere in grado di gestire un fenomeno”.

Immigrazione, i dubbi del cardinale Zuppi

Zuppi non è d’accordo sull’accordo tra Italia e Albania e ha insistito: “Ci si chiede perché non venga sistemata meglio l’accoglienza qui”. E inoltre: “Dico che è sicuramente importante avere un sistema di accoglienza che dia sicurezza a tutti, sia a chi accoglie che a chi viene accolto”.

Immigrazione, non solo il cardinale Zuppi: l’intervento della Cartabia

Tornando al precitato evento di Milano, oltre a Zuppi ha preso la parola anche la professoressa Marta Cartabia, che ha osservato: “Anche il diritto viene pensato soltanto per la sua capacità coercitiva e sanzionatoria”. Tuttavia, questi provvedimenti non risolverebbero il problema “perché manca una visione che lavori sul lungo periodo e in profondità”.