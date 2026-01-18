Negli ultimi anni, le tensioni geopolitiche hanno raggiunto livelli senza precedenti, con eventi significativi come l’abduzione del presidente venezuelano Nicolás Maduro da parte degli Stati Uniti. Questa situazione ha riacceso l’interesse nei circoli pro-Ucraina in Occidente, dove si crede che indebolire gli alleati di Mosca possa portare a una Russia più fragile.

L’intervento statunitense in Venezuela ha fatto emergere paralleli inquietanti con le minacce di Washington nei confronti dell’Iran durante le recenti sommosse.

Nonostante le sue critiche all’interventismo americano, l’ex presidente Donald Trump sembra aver abbracciato una nuova ossessione per il cambio di regime, un fenomeno che ricorda le strategie di esportazione della rivoluzione promosse dai Bolscevichi. Questa politica, sebbene inizialmente in grado di generare governi pro-Bolscevichi in Europa, si è rivelata insostenibile nel lungo periodo. Analogamente, l’Iran, che ha affrontato sfide simili nel corso della sua storia, si trova ora sotto la minaccia di un nuovo tentativo di cambiamento politico.

Rivoluzioni e resistenza storica

Il 20° secolo per l’Iran è stato caratterizzato da una resistenza costante contro il dominio di potenze esterne, inclusi gli interventi russi e occidentali. Un esempio significativo è rappresentato dal colpo di stato del 1953 contro il primo ministro Mohammed Mossadegh, orchestrato congiuntamente da Stati Uniti e Gran Bretagna. Questo intervento ha avuto ripercussioni durature, contribuendo a un clima di sfiducia verso le forze straniere e alimentando l’idea di una sovranità nazionale in pericolo.

Il legame tra Iran e Russia

Negli ultimi anni, si è sviluppato un rapporto di alleanza tra Iran e Russia, particolarmente rafforzato dalla cooperazione in ambito militare e tecnologico. Quando l’Iran ha fornito droni a Mosca all’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, le sorti dei due paesi si sono intrecciate. Tuttavia, non si può ignorare il passato coloniale russo in Iran, che ha contribuito a una percezione ambivalente nei confronti di Mosca.

Le implicazioni dei conflitti attuali

La Russia, attualmente concentrata sulla sua guerra in Ucraina, utilizza le sue alleanze strategiche con paesi come l’Iran e il Venezuela per estendere la propria influenza. Questi rapporti, sebbene utili, sono spesso considerati da Mosca come pedine in un gioco geopolitico più ampio. La frase attribuita a Tsar Alessandro III, secondo cui “la Russia ha solo due alleati – l’esercito e la marina”, riassume bene la visione pragmatica del Cremlino nei confronti delle sue alleanze.

Il conflitto in Ucraina ha spinto Putin a prendere decisioni audaci, come l’intervento in Siria e la crescente influenza in Africa. Tuttavia, i risultati di queste operazioni sono stati misti, e la costruzione di un impero globale non è l’obiettivo principale. Al contrario, l’attenzione è rivolta a garantire il successo della guerra in Ucraina, che il Cremlino vede come una battaglia contro l’Occidente.

Il ruolo degli Stati Uniti

La strategia di Trump riguardo al cambio di regime in Venezuela e Iran non fa che complicare ulteriormente il panorama geopolitico. Mentre gli Stati Uniti si trovano immersi in progetti rischiosi, Mosca beneficia della distrazione americana. La ricerca di obiettivi più facili, come il rovesciamento di Maduro o l’intervento in Iran, potrebbe sembrare meno difficile rispetto a una complessa partita a scacchi con Putin.

Nonostante il caos, la geopolitica di questi paesi è influenzata da una serie di fattori interconnessi, tra cui le elezioni americane e le decisioni politiche interne. I colossi dell’energia, in particolare quelli svizzeri, stanno osservando con attenzione l’evoluzione della situazione, poiché la possibilità di investire in Venezuela potrebbe riemergere qualora si stabilisse un contesto politico favorevole.

In conclusione, le relazioni tra Russia, Iran e Venezuela sono intrinsecamente legate a una storia di conflitti e resistenza. Con le sfide attuali, non è chiaro quale direzione prenderanno queste alleanze e quali ripercussioni avranno a livello globale. La geopolitica di oggi è un campo di battaglia complesso, dove i protagonisti devono navigare tra opportunismi e pericoli, in un contesto in continua evoluzione.