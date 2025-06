Disastro Air India, l’ultimo selfie di una famiglia prima del tragico schianto

Il tragico disastro aereo di Air India ad Ahmedabad ha scosso profondamente l’India e il mondo intero. Tra le vittime, una famiglia indiana si è fatta ricordare per un ultimo, toccante gesto: un selfie scattato poco prima del decollo, simbolo di speranza e normalità spezzata dalla tragedia.

Il quotidiano inglese indiano The Hindu ha raccontato la storia di cinque vittime del volo Air India precipitato ad Ahmedabad giovedì 12 giugno, evidenziando la loro ultima foto scattata prima del decollo.

Prateek Joshi, medico formato a Belagavi, nel Karnataka, nel sud-ovest dell’India, stava per trasferirsi a Londra insieme alla moglie, anch’essa medico, per motivi di lavoro. Con loro viaggiavano anche i tre figli, due maschi e una femmina. Poco prima della partenza, la famiglia ha condiviso un selfie sui social, seduta su due file del Boeing 787.

Tutte le 242 persone a bordo, eccetto l’ingegnere britannico di origini indiane Vishwash Kumar Ramesh, unico sopravvissuto, sono decedute nell’impatto vicino ad Ahmedabad. Il velivolo trasportava 230 passeggeri e 12 membri dell’equipaggio; la compagnia aerea ha confermato la morte di tutti, fatta eccezione per Ramesh.

The Hindu ha intervistato alcune persone che conoscevano Prateek Joshi durante gli anni universitari, tra cui Niranjana Mahanta Shetty, preside dell’istituto dove aveva studiato. Shetty ricorda che Joshi era uno studente valido, con un carattere gioviale e socievole, molto apprezzato dai compagni. Aveva costruito un percorso di successo significativo per la sua età e si preparava al trasferimento a Londra per motivi lavorativi.

This is one of the saddest photos ever taken pic.twitter.com/NUiHGKbb6p

— Matt Wallace (@MattWallace888) June 12, 2025