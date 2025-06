Il tragico incidente del volo Air India del 12 giugno 2025 ha scosso profondamente il mondo. Un aereo precipitato poco dopo il decollo da Ahmedabad ha spezzato vite e sogni, lasciando dietro di sé dolore e domande. Tra le vittime, molte persone tornavano a casa dopo aver vissuto momenti di felicità, come una coppia che aveva appena concluso una vacanza in India.

Questa tragedia ci ricorda quanto fragile possa essere la vita e l’importanza di ogni istante.

Incidente Air India ad Ahmedabad: almeno 274 vittime

Il 12 giugno 2025, il volo Air India AI171, un Boeing 787-8 Dreamliner diretto a Londra Gatwick, è precipitato poco dopo il decollo dall’aeroporto di Ahmedabad, nello stato indiano del Gujarat. L’aereo si è schiantato contro un ostello residenziale della B.J. Medical College, causando una tragedia di vaste proporzioni. A bordo si trovavano 242 persone, tra cui 230 passeggeri e 12 membri dell’equipaggio.

Il bilancio è drammatico: 241 persone hanno perso la vita tra gli occupanti del velivolo, mentre altre 33 sono morte a terra, per un totale di almeno 274 vittime. L’unico sopravvissuto è Vishwash Kumar Ramesh, cittadino britannico di origine indiana, seduto vicino a un’uscita d’emergenza. Dopo l’impatto, è riuscito miracolosamente a mettersi in salvo.

Secondo le prime ricostruzioni, l’aereo avrebbe perso quota subito dopo il decollo. Testimoni hanno riferito di luci lampeggianti e suoni insoliti prima dello schianto. Una delle scatole nere è già stata recuperata, ma le indagini per chiarire le cause dell’incidente sono ancora in corso.

Incidente Air India, l’ultimo video di una coppia sposata prima dello schianto aereo

Jamie Meek, 44 anni, e Fiongal Greenlaw, 39, entrambi britannici e sposati dal 2022, sono stati i protagonisti di un video che ha rapidamente fatto il giro dei social dopo la tragedia dell’incidente aereo in India.

Nel filmato, girato poco prima dell’imbarco, i due mostrano una complicità tipica di due innamorati: Fiongal scherza sul fatto di aver imparato a non perdere la pazienza con il partner, mentre Jamie risponde ridendo di essere stato già “aggredito” durante la pausa per il chai in aeroporto, sottolineando in modo giocoso che la lezione non era stata ancora appresa. Il video si conclude con un saluto all’India e un messaggio di speranza: “Torniamo felici, felici, felici e sereni”.

Purtroppo, quella speranza è stata spezzata dal tragico schianto del volo Air India, che ha causato la morte di entrambi.