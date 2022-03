Per quale motivo, durante il discorso alla Nazione di Putin allo stadio Luzhniki di Mosca, le persone avevano delle Z cucite sui vestiti?

Discorso alla Nazione di Putin: perché le persone allo stadio avevano delle Z cucite sui vestiti?

Nella giornata di venerdì 18 marzo, in occasione dell’ottavo anniversario dell’annessione della Crimea alla Russia, il presidente Vladimir Putin ha tenuto un discorso alla Nazione sulla guerra in Ucraina. In questo contesto, i presentatori e le persone che si sono recate allo stadio Luzhniki di Mosca, presso il quale era stata organizzata la cerimonia per festeggiare l’evento, avevano delle Z cucite sui vestiti e in bella mostra sul petto. Cosa significa?

Nelle ultime settimane, la Z cucita o stampata su giacche e magliette e mostrata anche sulle bandiere rappresenta un simbolo dell’invasione russa dell’Ucraina.

Dallo scorso 24 febbraio, il simbolo ha fatto per la prima volta la sua apparizione sui carri armati dell’esercito inviato in Ucraina dal Cremlino. Successivamente, è stata apposta su cartelloni pubblicitari mentre i giocatori di bandy e le ballerine di danza classica hanno assunto la forma di una Z prima, rispettivamente, di giocare e di esibirsi.

I possibili significati attribuiti alla Z ripetutamente sfoggiata dai russi

Per quanto riguarda il significato della lettera Z, diventata un simbolo patriottico in sostegno dei militari inviati da Putin in Ucraina, sono state formulate svariate ipotesi.

Il Ministero della Difesa della Russia ha dichiarato che la Z sta per “Za pobedu” che, tradotto, significa “Per la vittoria”.

Altri, invece, sostengono che la Z sia un riferimento al presidente ucraino Volodymyr Zelensky. In questo modo, le truppe russe starebbero inviando al leader ucraino una sorta di messaggio per ricordargli che continua a essere il bersaglio principale del Cremlino.

Infine, c’è chi afferma che la Z stia per “Zapad” che significa ovest e, quindi, l’iniziale indicherebbe le intenzioni di Mosca di dare vita a una guerra che non si limiti all’Ucraina ma che si estenda anche all’intero Occidente.