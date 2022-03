Discorso di Putin allo stadio, dubbio sulla platea: “Stesso pubblico del 2021”

Il pubblico allo stadio durante il discorso di Putin sembra lo stesso dello scorso anno: le accuse dei media dopo aver notato alcune similitudini.

Giallo sul discorso di Putin allo stadio: alcune immagini catturate dai media evidenziano somiglianze nel pubblico di quest’anno e dello scorso.

Il discorso di Vladimir Putin a allo stadio Luzhniki

Nella giornata di venerdì 18 marzo Vladimir Putin ha tenuto un discorso alla nazione presso lo stadio Luzhniki di Mosca, proprio come fece esattemente un anno fa.

Non appena vennero rese pubbliche le cifre degli spettatori, i media internazionali mossero le prime critiche: infatti, il ministero degli Affari Interni russo aveva fatto sapere che i presenti fossero oltre 200mila, ma questo numero stride con la capienza dell’impianto, che è di “soli” 81mila spettatori.

Ora, arrivano nuove e pesanti accuse dal web, dopo che sono stati notati dettagli sconcertanti tramite le immagini del pubblico.

La somiglianza con lo scorso anno tra i presenti nel pubblico

Duante la diretta della trasmissione c’è stata una breve interruzione e al posto delle parole del presidente della Russia è andata in onda la canzone del cantante Oleg Gazmanov. Dopo l’intermezzo musicale, riecco Putin e il suo discorso. Per questo, i media internazionali sparavano già supposizioni, tanto che il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, è stato costretto a confessare dei problemi server che hanno avuto.

Oggi – domenica 20 marzo – però è spuntata un’altra prova inconfutabile che fa presuppore che si tratti di un fake fatto ad arte: due donne, una mora e una bionda, con gli stessi identici vestiti che miracolosamente appaiono un anno dopo nello stesso stadio e nella stessa posizione.

Le ipotesi dei media ucraini

I media ucraini, invece, non hanno parlato di post-produzione o montaggi video. Secondo i giornalisti del Paese sotto attacco, la trasmissione non era totalmente live ma in leggera differita, per consentire alla regia di operare tagli in caso di proteste o contestazioni. A supporto ti questa tesi, i media ucraini hanno mostrato alcuni video nei quali il pubblico presente avrebbe fischiato Putin.

Nel frattempo, continua l’indignazione sui social per l’outfit del Capo di Stato russo, che avrebbe sfoggiato un giubbotto dal valore di oltre 10mila euro.