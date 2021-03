Disincagliata Ever Given, il canale di Suez verso normalizzazione

Roma, 30 mar. (askanews) – Navi cargo finalmente in movimento attraverso il canale di Suez, all’indomani del disincagliamento della porta container Ever Given che per una settimana ha bloccato il traffico sulla via d’acqua che collega l’Oceano Indiano al Mar Mediterraneo, immobilizzando 400 navi e provocando miliardi di dollari di perdite al giorno. Si calcola che oltre il 10% del traffico marittimo del mondo passi per questa via d’acqua.

Grande sollievo in Egitto, paese la cui economia dipende pesantemente dal canale. Anche il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi si è recato a Ismaila, sul canale, per segnalare con la sua presenza l’importanza dell’occasione. Obbiettivo delle autorità egiziane è far passare nella giornata di martedì 30 marzo almeno 113 navi per il canale nei due sensi di marcia.