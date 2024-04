Disinfestazioni e sanificazioni: ecco quando e perché intervenire

Si risveglia la natura in primavera. Le prime giornate calde sono piacevoli e sono anche quelle in cui iniziano a proliferare insetti e parassiti. Un periodo ideale per pensare a delle disinfestazioni per: zanzare, tafani, pulci, zecche, acari, scarafaggi e blatte.

Queste creaturine non sono certo ospiti graditi in casa e provocano malattie che sono allergie di grave pericolosità per l’organismo. Per evitare di avere una infestazione grave si deve pensare in anticipo a come intervenire. L’estate è sicuramente il periodo in cui occorre fare interventi disinfestanti “pesanti”, nel senso che si deve essere aggressivi perché il calore sviluppa e aiuta questi insetti a proliferare.

In primavera invece è più facile gestirli ed eliminarli. Infatti è in questo periodo che essi sono ancora in forma di uova oppure larvali. Per eliminare totalmente si debbono fare delle Disinfestazioni e sanificazioni.

Le prime sono mirate a sterminare i soggetti che sono in fase larvale oppure giovani. Mentre le sanificazioni rendono inermi le uova e i batteri.

DISINFESTAZIONE ECO-BIO

Esistono tanti interventi disinfestanti. Alcuni nei quali si utilizzano dei veleni o pesticidi che sono aggressivi, inquinanti, in modo ridotto, ma comunque inquinanti, e che rischiano di dare fastidio perfino al nostro organismo.

Le attuali leggi per la tutela ambientale obbligano ad usare dei prodotti che siano maggiormente ecosostenibili. Poche sono le ditte che hanno deciso di proporre dei trattamenti a base di veleni, studiati nei loro laboratori, che sono ecosostenibili, biologici, ma che hanno un’efficacia totale e con un lento rilascio. Per esempio la disinfestazione contro gli acari avviene con elementi naturali, estratti dall’eucalipto, che aiutano ad avere un buon profumo in casa, ma eliminano totalmente questi parassiti. Nonostante ci siano delle polveri essi vengono sterminati totalmente. Si ha quindi un’abitazione privata di tali parassiti e di germi. Un’ambiente sano e pulito.

Ovviamente potete comunque richiede una sanificazione per eliminare quei batteri che purtroppo si sono annidati in più punti della casa. la sanificazione andrà a eliminare totalmente i cattivi odori per un’ambiente a prova di ulteriori infestazioni.

Sottolineiamo che i trattamenti che sono biologici o ecosostenibili sono quelli che perdurano per settimane, a lento rilascio, ma sono persino quelle più facili da pulire.

Elimina batteri e parassiti

I parassiti si chiamano in questo modo perché vivono attaccandosi o uccidendo un altro essere vivente. Per esempio i tafani, che sembrano delle mosche, sono molto pericolose e preferiscono mordere e succhiare il sangue umano che è più nutriente. Il loro morso è doloroso e si deve curare a base di terapie cortisoniche e antibiotiche. Le zanzare sono fastidiose e purtroppo creano tanti fastidi, si diventa allergici al loro veleno. Gli acari, pulci e zecche sono altamente pericolose poiché provocano malattie del sangue e organi. Purtroppo il corpo umano rischia di avere dei danni gravi e permanenti.

Tutti questi esserini, oltre a sviluppare delle allergie, sono anche trasportatori di germi e batteri di ogni genere che provocano danni alle vie respiratorie o orticarie. Per questo è necessario fare sempre una sanificazione dopo una disinfestazione. Gli ambienti debbono tornare assolutamente puliti e igienizzati.