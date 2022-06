Disney lancia sul mercato il giro del mondo: 12 parchi divertimento in 24 giorni

Dodici parchi divertimento in 24 giorni, è questo l'itinerario in giro per il mondo, che Disney ha pensato per attirare grandi e piccini: ecco i dettagli.

Chi non ha mai sognato di poter visitare almeno una volta nella vita tutti i parchi divertimento Disney che esistono al mondo?

Oggi è possibile, grazie al “Disney Parks Around The World”, un itinerario attraverso cui sarà possibile visitare tutti i 12 parchi divertimento Disney esistenti al mondo in soli 24 giorni.

Disney e il giro per il mondo alla scoperta dei parchi divertimento: tutti i dettagli

Oggi esistono ben 12 parchi Disney, che sono situati in varie parti del mondo, dalla Florida a Parigi e da Tokyo ad Hong Kong fino ad arrivare a Shangai.

Grazie ad un nuovo itinerario turistico ideato da Disney, che è stato denominato “Disney Parks Around The World: A Private Jet Adventure”, sarà possibile visitare tutti i 12 parchi in un unico viaggio che dura 24 giorni e si compie attraverso un lussuoso boeing 757, che è stato appositamente creato dalla compagnia irlandese Icelandair proprio per l’occasione.

Quanto costa il “Disney Parks Around The World”?

Se l’idea di poter visitare tutti i parchi Disney esistenti al mondo in un solo viaggio è davvero allettante ed entusiasmante, di certo non si può dire lo stesso del costo che ha questo fantastico giro del mondo.

La cifra da sborsare per partecipare all’esclusivo viaggio “Disney Parks Around The World: A Private Jet” è infatti molto alta, si parla di almeno 110mila dollari a persona, l’equivalente di circa 105mila euro.

Quando si svolgerà il “Disney Parks Around The World” e quando sarà possibile prenotare?

La data di partenza per il giro del mondo alla scoperta dei parchi Disney è stata fissata al 9 luglio 2023, ma i biglietti per compiere questo straordinario viaggio saranno acquistabili già a partire dal 28 giugno 2022.

Oltre alla visita dei parchi Disney, l’itinerario include anche la visita della Tour Eiffel a Parigi, delle Piramidi di Giza in Egitto, del Taj Mahal in India e dei Walt Disney Studios.