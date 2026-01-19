Djokovic mira a conquistare il 25° titolo Slam all'Australian Open

Il grande Novak Djokovic ha avviato la sua ambiziosa campagna per conquistare un record storico di 25 titoli del Grande Slam, iniziando con una vittoria convincente all’Australian Open di Melbourne. Nella fase iniziale di questo prestigioso torneo, ha affrontato il tennista spagnolo Pedro Martinez, imponendosi con un secco 6-3, 6-2, 6-2 in un match che ha evidenziato le sue straordinarie abilità.

Un debutto senza intoppi

Il match, che è durato circa due ore, ha visto Djokovic dominare fin dall’inizio, portandosi rapidamente sul punteggio di 3-0 nel primo set, mentre il pubblico serbo intonava cori per il suo beniamino. A 38 anni, Djokovic ha dimostrato che la sua esperienza e la sua tecnica raffinata sono ancora in grado di sovrastare i giovani avversari.

Il percorso verso il secondo turno

Con questa vittoria, il campione serbo si prepara ad affrontare un nuovo sfidante: l’italiano Francesco Maestrelli, qualificato per il secondo turno. Djokovic, attualmente classificato al quarto posto nel ranking mondiale, ha saltato un evento di preparazione prima del torneo, dichiarando di non sentirsi completamente in forma. Tuttavia, la sua prestazione sul campo ha smentito qualsiasi dubbio riguardo alla sua condizione fisica.

Un traguardo significativo

La vittoria contro Martinez rappresenta un momento importante per Djokovic, segnando il suo centenario di successi all’Australian Open. Durante l’intervista post-partita, il tennista ha manifestato il suo entusiasmo nel tornare su quella che considera la sua corte preferita: “È fantastico essere qui ancora una volta, questo è sicuramente il mio campo preferito”. Le sue parole evidenziano un legame speciale con un torneo che lo ha visto trionfare più volte.

Un occhio al futuro

Nonostante i successi passati, Djokovic è consapevole che per raggiungere il traguardo dei 25 titoli Slam dovrà affrontare una concorrenza agguerrita. I giovani talenti come Carlos Alcaraz e Jannik Sinner hanno dominato il panorama tennistico negli ultimi anni, e il serbo dovrà dare il massimo per superare questa nuova generazione. Sinner, in particolare, è il campione in carica, avendo vinto il torneo per due anni consecutivi.

Statistiche e record

Fermandosi a 24 titoli dal 2026, Djokovic è determinato a rompere il pareggio con Margaret Court, la detentrice del record di titoli Slam. La sua ultima apparizione competitiva risale a novembre e, sebbene abbia affrontato problemi fisici in passato, nel match contro Martinez ha mostrato una mobilità e una forma invidiabile.

Inoltre, Djokovic ha eguagliato il record di presenze nel circuito Slam, affiancando leggende come Roger Federer e Feliciano Lopez. Questo traguardo sottolinea non solo la sua longevità nello sport, ma anche la sua dedizione e passione per il tennis.

Con il supporto del suo pubblico e una determinazione rinnovata, Djokovic si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella sua già straordinaria carriera, avvicinandosi sempre di più a un traguardo che potrebbe consolidare il suo posto nella storia del tennis.