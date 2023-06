Dl Alluvione: Bonelli, 'mancano 500 mln e coperture prese tagliando spesa sociale'

Roma, 6 giu. – (Adnkronos) – "La presidente Meloni aveva dichiarato che la spesa prevista nel decreto Alluvione era di 2,2 miliardi di euro. Ebbene, dall'analisi che abbiamo fatto sul decreto mancano 500 milioni di euro e, in più, le coperture economiche sono date da tagli al fondo sull'occupazione, al fondo contribuiti figurativi della previdenza sociale. Faremo un duro lavoro per cambiare quelle coperture perché non si possono tagliare i fondi alla spesa sociale, dobbiamo invece prendere risorse, ad esempio, dalla tassa sugli extraprofitti, vale a dire 2,7 miliardi di euro". Così Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde e deputato dell'Alleanza Verdi-Sinistra, rilasciando dichiarazioni in piazza Montecitorio.