Documenti top secret di Biden, l'Fbi perquisisce l'università del Delaware

Quella dei documenti top secret lasciati incustoditi da Joe Biden è una delicata indagine che si allarga sempre più, l’Fbi perquisisce l’università del Delaware e gli agenti stanno seguendo la scia delle carte riservate già trovare in casa ed in una fondazione il 10 ed il 22 gennaio scorsi.

Documenti top secret di Biden, nuovo blitz

I media spiegano che la notizia è stata diffusa dalla CNN ed è una notizia per cui “l’Fbi ha perquisito, in due occasioni, l’università del Delaware alla ricerca di nuovi documenti classificati in possesso di Joe Biden”. Ansa ha ripreso le rivelazioni della CNN che a sua volta cita “fonti informate secondo le quali le indagini sono avvenute nelle scorse settimane” e con il consenso del team legale del presidente americano in carica.

Ma cosa era successo solo un mese fa? Che sempre l’Fbi aveva trovato documenti top secret nella residenza privata del capo della Casa Bianca in quel di Wilmington, sempre nel Delaware.

I primi ritrovamenti a Washington

Poi ancora nuovo materiale era stato individuato in un ufficio usato dal presidente Usa presso un think-thank a Washington, quando era senatore. I media Usa spiegano che i federali non hanno invece scoperto “nessuna carta segreta a Rehoboth Beach”, la casa al mare dei Biden che invece era stata perquisita a inizio febbraio.