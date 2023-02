Domani giorgia meloni incontrerà Zelensky

Stando all’agenzia di informazione multimediale ANSA, domani, 9 Febbraio 2023, la presidentessa del consiglio italiano Giorgia Meloni incontrerà il presidente ucraino Volodymyr Zelens’kyj in un bilaterale a margine del consiglio europeo a Bruxelles.

Lo stesso presidente ucraino, prima di partire per la propria missione europea, ha rilasciato un’intervista al quotidiano francese Le Figaro dichiarando che “oggi, la situazione è diventata irreversibile e penso che i russi hanno fatto di tutto affinché sia così. Ora è troppo tardi. Il nostro popolo non dimenticherà mai”.

La missione di Zelens’kyj in Europa: domani l’incontro con Giorgia Meloni

Nella giornata odierna, il presidente ucraino si trovava a Londra dove il premier britannico Rishi Sunak ha richiesto al ministro della Difesa Ben Wallace di esaminare quali e quanti jet da combattimento il Regno Unito sia potenzialmente in grado di fornire all’Ucraina.

Il presidente dell’Ucraina ha poi incontrato anche Re Carlo ed è intervenuto in Parlamento ringraziando anticipatamente l’eventuale sostegno inglese. Questa sera egli si trova a Parigi per incontrare il presidente francese Emmanuel Macron ed il cancelliere tedesco Olaf Scholtz, per chiedere anche a loro un’eventuale alleanza tramite la fornitura di aerei da guerra perchè “il male non vincerà”.

Nell’attesa di conoscere l’epilogo dell’incontro programmato per domani, si presume l’adesione italiana all’alleanza con l’Ucraina, nel ripetto dell’unitarietà promulgata da Zelens’kyj.