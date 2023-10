Domenica In, Flavia Vento: "Ho parlato con la Madonna, il messaggio per tutti voi"

Domenica In, Flavia Vento: "Ho parlato con la Madonna, il messaggio per tutti...

Flavia Vento è stata ospite a Domenica In, dove è tornata a parlare dell’apparizione della Madonna che avrebbe avuto nei giorni scorsi in un noto golf club della Capitale.

Flavia Vento: l’apparizione della Madonna

Flavia Vento non ha ancora smesso di far parlare di sé e a Domenica In è tornata a parlare dell’apparizione della Madonna che avrebbe avuto nei giorni scorsi in un golf club di Roma.

“Per me è stato un evento bellissimo. Anni fa ho avuto altri eventi belli. Questa cosa specifica mi sono sentita di dirla e raccontarla. Anche perché la Madonna mi ha dato un messaggio da divulgare. Perché questo pianeta sta vivendo tragedie e qui si parla di messaggi di amore.Ho scritto con il cuore quella cosa su Twitter. Io tutte le mattine vado a camminare in questo parco dove c’è una sorgente. C’è un’acqua che sgorga. Io ogni mattina vado lì perché sento che c’è qualcosa di sovrannaturale che mi ricollega con la natura”, ha affermato, e ancora: “Ho chiuso gli occhi e ho visto una signora con un vestito color cielo, con dodici stelle che brillavano sopra il capo. Mi ha detto: ‘L’umanità ha bisogno di pregare, presto mio figlio tornerà’, in italiano. È un messaggio che ha voluto dare a me. Io ho sentito bene quelle parole chiare, limpide e nette.”

La confessione a proposito dell’apparizione mistica fatta da Flavia Vento non ha mancato di generare clamore e ilarità in rete e a Domenica In Simona Izzo ha chiuso il suo intervento chiedendole: “Ma tu avevi fatto colazione?”. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?