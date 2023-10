Flavia Vento: "Mi è apparsa la Madonna, ecco cosa mi ha detto"

Flavia Vento ha affermato via social che le sarebbe apparsa la Madonna in un noto golf club di Roma.

Dopo aver rivelato di aver avvistato degli ufo sui cieli di Roma, la showgirl Flavia Vento ha confessato che le sarebbe apparsa la Madonna in un noto golf club della Capitale.

Flavia Vento e la Madonna: la confessione

Ancora una volta Flavia Vento è tornata ad attirare l’attenzione generale via social affermando di aver visto la Madonna in un noto golf club di Roma. Per la precisione lei stessa ha scritto sui social: “La Madonna mi è apparsa davanti la sorgente al Parco di Roma Golf Club. Era vestita di azzurro color cielo e portava 12 stelle sul capo. Mi ha detto che l’umanità ha bisogno solo di preghiera e che a breve Gesù tornerà”.

Non è la prima volta che il volto tv balza agli onori della cronaca per i suoi curiosi avvistamenti e sui social lei stessa ha ammesso alcuni mesi fa di aver visto addirittura degli ufo. “Stamattina ho visto un ufo, erano le 6:30 di mattina guardavo la costellazione di Orione ed è passato in mezzo alla cintura e ha lampeggiato. Evviva segnaliiiiiiii”, aveva scritto via social. Sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi? Sui social ovviamente la vicenda non ha mancato di scatenare l’ilarità e l’ironia da parte dei fan, impazienti di sapere se Flavia Vento interverrà in merito alla questione.