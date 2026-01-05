Raoul Bova è stato ospite di Mara Venier a “Domenica In” e come di consueto la padrona di casa ha intervistato l’ospite ponendogli anche domande delicate come quella protagonista di questo articolo, scopriamo come è riuscito a divincolarsi l’attore romano.

Raoul Bova a “Domenica In”per Don Matteo

Raoul Bova è stato invitato a “Domenica In” da Mara Venier per presentare la prossima stagione di “Don Matteo” che inizierà giovedì 8 gennaio su Rai 1.

In questa occasione ha parlato della relazione con Beatrice Arnera e si è anche gettato ad argomentare del passato e di come questo lo ha cambiato permettendogli di essere un uomo nuovo, aperto ad accettare le sfide che la vita gli pone, consapevole che gli errori e i traumi sono parte di essa e bisogna essere pronti a combatterli, uscendone migliori.

Audio rubati, la risposta dell’attore

Mara Venier ha incalzato Raoul sul tema degli audio rubati, le conversazioni private trapelate tra lui e la modella Martina Ceretti.

“Non si pensa a crescere e a valorizzare il proprio futuro ma a distruggere l’altro” ha dichiarato alla conduttrice, come riporta Adnkronos e parla anche dei social “sono lo specchio di una società senza valori, dovremmo dare messaggi di amore e di rispetto“.

Sulla sua vicenda personale non si è addentrato, lanciando un monito per i giovani ad un utilizzo social consapevole e costruttivo, senza minare gli altri con offese e bullismo.