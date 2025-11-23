Domenica In: Tributo Emozionante a Ornella Vanoni che Incanta il Pubblico

Domenica In rende omaggio a Ornella Vanoni con un episodio speciale ricco di ricordi e tributi da parte di amici e colleghi. Un viaggio emozionante attraverso la carriera e la vita di una delle artiste più amate della musica italiana. Non perdere questo imperdibile appuntamento!

Il 23 novembre rappresenta un momento significativo per la televisione italiana, con un episodio speciale di Domenica In dedicato al ricordo di Ornella Vanoni, una delle voci più inconfondibili della musica italiana, scomparsa recentemente. La conduttrice Mara Venier guiderà questo tributo, invitando a riflettere non solo sulla carriera dell’artista, ma anche sulla sua straordinaria eredità.

Un omaggio alla carriera di Ornella Vanoni

In studio, Mara Venier, affiancata dal giornalista Tommaso Cerno e dal critico musicale Paolo Giordano, accoglierà numerosi ospiti che hanno avuto il privilegio di conoscere Ornella. Tra questi, Vittorio Feltri e Vincenzo Mollica, che offriranno la loro prospettiva sulla carriera e sull’impatto culturale che la cantante ha avuto nel corso degli anni.

Collegamenti speciali e testimonianze

Ma non sarà tutto qui: il pubblico potrà ascoltare anche le testimonianze di chi ha condiviso momenti intimi con Ornella. Enzo Miccio, collegato dalla camera ardente al Piccolo Teatro Grassi di Milano, porterà un messaggio di affetto e rispetto per l’icona della musica italiana. Inoltre, Orietta Berti, Iva Zanicchi e Mogol parteciperanno tramite collegamento telefonico, raccontando aneddoti toccanti e momenti indimenticabili vissuti insieme all’artista.

Un formato ridotto per la puntata

La puntata di oggi avrà una durata notevolmente ridotta, prevista in appena 55 minuti. Infatti, il programma inizierà alle 14:00 e terminerà poco prima delle 14:55, per lasciare spazio alla finale della Coppa Davis, in programma tra Italia e Spagna. Nonostante il tempo limitato, si prevede che Mara dedichi un ampio segmento alla celebrazione di Ornella, una scelta che riflette il profondo legame tra le due.

Un legame speciale tra Mara Venier e Ornella Vanoni

Mara Venier ha sempre mostrato una grande stima per Ornella, avendola ospitata diverse volte nel suo programma. Dopo la triste notizia della morte della cantante, la conduttrice ha espresso il suo dolore attraverso un post su Instagram, scrivendo: “Addio adorata Ornella… mi mancherai tanto…“. Questo dimostra quanto fosse forte la loro amicizia e quanto impatto avesse Ornella non solo nel mondo della musica, ma anche nelle vite di chi la conosceva.

Altri eventi televisivi in programma

Oltre a questo omaggio a Ornella Vanoni, il palinsesto di Rai 1 prevede anche altre importanti trasmissioni. La puntata di Da Noi a Ruota Libera, condotta da Francesca Fialdini, è stata annullata per oggi a causa della Coppa Davis. La stessa sorte toccherà a L’Eredità, il quiz show di Marco Liorni, che tornerà in onda domani. Queste modifiche ai palinsesti dimostrano l’importanza e il rispetto riservati a Ornella Vanoni in questo giorno di commemorazione.