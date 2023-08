Guai in vista per Donald Trump. L’ex presidente degli Stati Uniti d’America è stato incriminato per l’assalto al Congresso avvenuto nel 2021. Questo è il terzo grande scandalo in cui si ritrova invischiato il tycoon dopo quelli legati alla figura di Stormy Daniels e alle carte segrete di Mar-a-Lago. Se condannato, Trump rischia fino a 55 anni di carcere.

Usa, Donald Trump incriminato: rischia il carcere per l’assalto al Congresso

Cospirazione per frodare gli Stati Uniti, associazione a delinquere per ostacolare un procedimento ufficiale, ostacolo e tentativo di ostacolare un procedimento ufficiale, cospirazione contro i diritti: sono questi i quattro capi d’accusa mossi nei confronti di Donald Trump dal gran giurì federale, nell’ambito del processo sull’assalto a Capitol Hill avvenuto a Gennaio del 2021. L’ex presidente degli Stati Uniti è ora chiamato a presentarsi davanti ad un giudice il prossimo giovedì 3 agosto.

Trump anticipa la decisione: “Vogliono un’altra falsa incriminazione”

La conferma ufficiale dell’incriminazione di Trump è arrivata solo nelle scorse ore, ma il ricco imprenditore aveva in precedenza già reso noto, attraverso il suo social Truth, che qualcosa stava per accadere. “Il pazzo Jack Smith, per interferire nelle elezioni, emetterà un’altra falsa incriminazione nei miei confronti” – aveva tuonato il tycoon – “Vogliono un’altra falsa incriminazione contro di me il giorno dopo che lo scandalo di Joe Biden. Un Paese in declino.” Dall’altra parte, proprio Smith ha definito eroi gli agenti che si erano prodigati nella difesa di Capitol Hill il giorno in cui il nutrito gruppo di sostenitori di Trump prese d’assalto il Congresso: “L’attacco del 6 gennaio è stato un assalto senza precedenti incoraggiato dalle bugie di Trump.”