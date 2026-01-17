Il Tycoon ha rivelato la lista di nomi che faranno parte del comitato che dovrà gestire la fase 2 del piano di pace a Gaza.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha presentato il “Board of Peace”, annunciando i nomi che faranno parte del comitato destinato a gestire la fase 2 del piano Usa per mettere fine alla Guerra a Gaza e per la ricostruzione della Striscia.

Gaza, Donald Trump presenta il “Board of Peace”

Il presidente americano, Donald Trump, ha annunciato i nomi di coloro che faranno parte del comitato destinato a gestire la fase 2 del piano di pace Usa per Gaza. Per l’esattezza, il comitato si dovrà occupare di stabilizzare la Striscia dopo il conflitto, di coordinare gli aiuti internazionali, di gestire la ricostruzione, dello sviluppo economico e di favorire la transizione democratica del potere nel territorio. In una nota della Casa Bianca viene spiegato che ogni componente del board supervisionerà “un portafoglio definito di competenze cruciali per la stabilizzazione di Gaza e il successo a lungo termine.” Nella nota si legge anche che “Stati Uniti rimangono pienamente impegnati a sostenere questo quadro di transizione, lavorando in stretta collaborazione con Israele, le principali nazioni arabe e la comunità internazionale per raggiungere gli obiettivi del Piano Globale. Il presidente invita tutte le parti a cooperare pienamente con l’Ncag, Il Board of Peace e la Forza Internazionale di Stabilizzazione, al fine di garantire un’attuazione rapida e di successo del Piano Globale.”

Gaza, Trump presenta il “Board of Peace”: tutti i nomi, da Blair a Rubio all’ipotesi Meloni

Donald Trump ha rivelato la lista dei nomi di coloro che faranno parte del “Board of Peace”. Per comporre il board esecutivo ci sono il Segretario di Stato Marco Rubio, l’inviato per la Pace della Casa Bianca Steve Witkoff, assieme al genere di Trump, Jared Kushner, e l’ex premier britannico Tony Blair. Nella lista ci sono anche l’ad di Apollo Management Marc Rowan, il presidente della Banca Mondiale Ajay Banga, il viceconsigliere economico Robert Gabriel, l’immobiliarista israeliano-cipriota Yakir Gabay, il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan, la coordinatrice Onu per il Medio Oriente Sigrid Kaag, la ministra degli Emirati Arabi per la Cooperazione Internazionale Reem Al-Hashimy, il capo dei Servizi segreti egiziani Hassan Rashad e il diplomatico qatarino Ali Al-Thawadi. La Casa Bianca ha anche aggiunto che verranno in futuro aggiunti altri profili, tra i quali non si esclude quello di Giorgia Meloni e di altri leader europei.