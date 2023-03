Donald Trump shock sul social Truth: "Martedì sarò arrestato. Riprendiamoci il Paese"

“Fughe di notizie illegali dal corrotto ufficio del procuratore di Manhattan indicano che l’ex Presidente degli Stati Uniti sarà arrestato martedì della prossima settimana (21 marzo 2023, ndr). Manifestiamo, riprendiamoci il Paese“, ha scritto Donald Trump sul suo social Truth.

Il tono che Trump, che ha già annunciato che si candiderà nuovamente per la Casa bianca, ha nel suo messaggio ricorda quello con cui il 6 gennaio 2021 aveva chiamato i suoi sostenitori a manifestare per evitare la proclamazione della vittoria di Joe Biden. Il risultato fu che migliaia di persone assaltarono il Congresso, causando la morte di quattro persone.

Donald Trump potrebbe essere arrestato per il caso Stormy Daniels

Donald Trump non ha fornito ulteriori dettagli sulla vicenda che lo porterebbe all’arresto, ma a New York da qualche giorno girano voci sui preparativi delle forze dell’ordine in vista della probabile incriminazione dell’ex Presidente per il caso Stormy Daniels. Alla fine della campagna elettorale del 2016, Trump avrebbe dato 130mila dollari alla pornostar tramite il suo ex legale Michael Cohen, che è stato già condannato, per garantirsi il silenzio sulla loro relazione.

Se arrestato, Donald Trump seguirà le normali procedure

L’ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan non ha confermato né l’indiscrezione né le tempistiche indicate da Donald Trump, ma l’incriminazione sembra essere vicina, nonostante debba essere ancora sentito almeno un testimone. Non si sa neanche se Trump sarà arrestato a Mar-a-Lago, dove risiede in Florida, ma, secondo quanto dichiarato dall’avvocato Joe Tacopina, seguirà le normali procedure se costretto a consegnarsi alle autorità.

Le forze dell’ordine temono proteste, anche violente, da parte dei sostenitori dell’ex Presidente e stanno predisponendo un piano di sicurezza.

