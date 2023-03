Le reazioni di Biden, Xi Jinping e Tajani sul mandato d'arresto per Putin: gli ultimi aggiornamenti

La Corte Penale Internazionale dell’Aja ha annunciato di aver emesso un mandato d’arresto internazionale nei confronti di Vladimir Putin e di Maria Alekseyevna Lvova-Belova.

Ecco come hanno reagito a questa notizia Biden, Xi Jinping e Tajani.

Mandato d’arresto internazionale per Putin: ecco come ha reagito Biden

La decisione presa dalla Corte Penale Internazionale dell’Aja di emettere un mandato d’arresto internazionale nei confronti di Vladimir Putin e della commissaria per i diritti dei bambini Maria Alekseyevna Lvova-Belova, sta facendo discutere.

Sulla delicata questione di recente si è espresso il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, che ha definito la decisione della CPI come un “segnale molto forte” a tal proposito ha dichiarato:

Mandato d’arresto internazionale per Putin: la reazione di Xi Jinping

La reazione di Xi Jinping all’annuncio dell’emissione di un mandato d’arresto internazionale nei confronti di Vladimir Putin, è stata molto diversa da quella di Biden.

Il Presidente della Repubblica Popolare Cinese, nonostante la decisione presa dalla Corte Penale Internazionale dell’Aja, ha deciso che sarà comunque in visita di Stato a Mosca, più precisamente dal 20 al 22 marzo 2023.

Il Ministro degli Esteri di Pechino a tal proposito ha specificato che l’incontro tra Putin e Xi Jinping servirà per uno “scambio di opinioni su grandi questioni”.

Mandato d’arresto internazionale per Putin: la reazione di Tajani

Le reazioni politiche alla notizia dell’emissione di un mandato d’arresto internazionale per Vladimir Putin arrivano anche dall’Italia.

Sulla delicatissima questione si è espresso infatti anche Antonio Tajani, vicepremier e Ministro degli Esteri, che secondo quanto riportato da Sky TG24 ha dichiarato:

“Credo che come prima reazione Putin dovrebbe ritirare le truppe russe dall’Ucraina, sarebbe la cosa più giusta che favorirebbe la pace e sarebbe un segnale positivo per tutti”.

E a queste parole ha aggiunto le seguenti:

“I crimini di guerra devono sempre e comunque essere perseguiti dalla giustizia. Bisogna sempre accertare i fatti e i responsabili, dopo un processo, devono essere condannati soprattutto quando i crimini di guerra sono compiuti nei confronti di bambini che devono sempre essere tutelati in maniera anche superiore agli adulti perché non hanno possibilità di difendersi come potrebbero e vorrebbero”.