Donna accoltellata dal compagno a Cutignano: l’ha sorpresa a letto con un altro uomo

Una donna di Cutignano è stata accoltellata nella sua abitazione dal compagno che l'ha sorpresa a letto con un altro uomo: è ricoverata in gravi condizioni.

Una donna di 37 anni di Cutignano, comune in provincia di Pistoia, è stata accoltellata dal suo compagno dopo che quest’ultimo l’ha trovata a casa in compagnia di un altro uomo. Attualmente è ricoverata in ospedale in gravi condizioni

Donna accoltellata a Cutignano

I fatti si sono verificati nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 maggio 2022. Secondo quanto ricostruito, il fidanzato sarebbe entrato nell’abitazione della donna e l’avrebbe trovata a letto con un cinquantenne della zona. Dopo aver perso la ragione, si è recato in cucina a recuperare un coltello e un piccolo attrezzo da giardinaggio per poi scagliarsi sulla coppia e colpire lei all’addome e lui alla testa e in altre parti del corpo.

Il cinquantenne è riuscito a disarmarlo e a difendersi per poi correre a chiamare i soccorsi. Giunti sul posto con due ambulanze e un’automedica, i sanitari del 118 hanno trovato la donna in una pozza di sangue e l’hanno trasferita d’urgenza all’ospedale di Prato, dove i medici l’hanno operata e ricoverata in prognosi riservata. L’uomo che si trovava con lei è invece già stato dimesso con una prognosi di sette giorni, mentre il fidanzato è piantonato nel reparto di terapia intensiva del San Jacopo accusato di tentato omicidio.

Donna accoltellata a Cutignano: parla il sindaco

Sconvolto dall’accaduto il sindaco di Cutignano Marcello Danti: “Una cosa mai successa prima, i protagonisti di questa storia non sono persone note nella comunità cutiglianese e non ne fanno parte. Io sono sconvolto come lo è il paese, è una brutta storia che non ha nulla a che vedere con quella della nostra comunità“.