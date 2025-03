Un episodio surreale da non crederci: una donna ha annegato il suo cane nel wc di un aeroporto della Florida, poi come niente fosse successo, si è imbarcata. Ecco l’assurdo motivo del folle gesto.

Donna annega il cane nel wc dell’aeroporto: il motivo del folle gesto

Una donna ha annegato il suo cane nel bagno di un aeroporto: è accaduto all’aeroporto internazionale di Orlando, in Florida. Subito dopo si è imbarcata, facendo finta di nulla. Ma perché l’ha fatto, qual’è il motivo assurdo?

Cosa è successo

La donna è stata arrestata e poi rilasciata dopo aver pagato una cauzione di 5.000 dollari. Gli agenti di polizia hanno ricostruito il gesto horror anche grazie alle videocamere di sicurezza.

Avrebbe annegato il cane nel wc della toilette dopo aver discusso fortemente con gli addetti della Latam Airlines che le negavano l’imbarco. Dopo venti minuti ha superato i controlli di sicurezza ed è salita sull’aereo diretto in Colombia. I fatti risalgono a dicembre ma è stata arrestata solo mercoledì scorso al suo rientro negli Stati Uniti.

Il motivo

Ecco perché tale gesto ignobile. Per un problema burocratico alla donna era stato impedito di salire in aereo con il suo Tywinn, uno schnauzer nano bianco di 9 anni, ma dato che non possedeva i documenti necessari per portarlo a bordo del volo per Bogotà, Colombia, ha deciso di annegarlo.

Un inserviente ha poi trovato un sacco della spazzatura con all’interno il cadavere del cane, insieme al collare e alla targhetta con il nome e il numero di telefono della donna. L’autopsia ha confermato che la causa della morte era l’annegamento.