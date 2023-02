Donna di 66 anni morta per un malore a Carmagnola, il figlio si suicida per i...

Donna di 66 anni morta per un malore a Carmagnola, il figlio si suicida per i...

Donna di 66 anni morta per un malore a Carmagnola, il figlio si suicida per i...

A Carmagnola, una donna di 66 anni è morta per un malore improvviso: subito dopo, il figlio si suicida per il dolore. Il racconto dei vicini.

Tragedia a Carmagnola: una donna di 66 anni è morta per un malore e, per il dolore, il figlio si suicida lanciandosi da un balcone.

L’accaduto è stato raccontato alle autorità dai vicini delle vittime.

Donna di 66 anni morta per un malore a Carmagnola, il figlio si suicida per il dolore lanciandosi dal balcone

La drammatica vicenda si è consumata nella mattinata di domenica 19 febbraio quando, in un’abitazione del condominio noto come “Opera Pia Cavalli” di Carmagnola, in provincia di Torino, è stato trovato il corpo senza vita di una donna di 66 anni. La vittima, che alloggiava in un comprensorio dedicato all’housing sociale, è stata stroncata da un malore improvviso.

Il ritrovamento del corpo è stato segnalato ai soccorritori che, una volta giunti sul posto, hanno certificato il decesso della 66enne. Dopo aver appreso la tragica notizia, il figlio di 39 anni della donna si è suicidato lanciandosi da un balcone non riuscendo a reggere il dolore provato.

Madre e figlio vivevano insieme dopo essere rimasti gli unici membri in vita della loro famiglia.

Dinamica e intervento delle forze dell’ordine

La sconcertante vicenda è stata segnalata ai sanitari e alle forze dell’ordine dai vicini di casa delle due vittime che hanno assistito alla scena.

La ricostruzione della dinamica dei fatti è stata affidata ai carabinieri anche se il funesto episodio non sembrerebbe avere zone d’ombra.

Il comprensorio presso il quale madre e figlio vivevano era stato riqualificato da alcuni anni per consentire alle persone in difficoltà di avere un luogo sicuro in cui vivere e risiedere in alloggi fittati a un canone calmierato.