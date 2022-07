Donna di 77 anni morta a Casalbordino: ha avuto un malore in spiaggia

Una donna di 77 anni è morta in spiaggia a Casalbordino dopo aver accusato un improvviso malore mentre camminava sulla battigia.

Tragedia in spiaggia a Casalbordino (Chieti), dove una donna di 77 anni è morta a causa di un malore improvviso mentre stava camminando sulla battigia. Inutile per lei ogni tentativo di rianimazione da parte dei soccorsi.

Donna morta in spiaggia a Casalbordino

I fatti si sono verificati nella mattina di martedì 12 luglio 2022. Secondo quanto ricostruito, l’anziana stava passeggiando sul litorale nel tratto vicino al Lido Racciatti quando all’improvviso ha iniziato a non sentirsi bene e si è accasciata al suolo. Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, intervenuti intorno alle 10:30, non hanno purtroppo potuto fare nulla per salvarla.

Nonostante la tempestività degli operatori, giunti con un’ambulanza e un elisoccorso, le condizioni della donna si sono infatti rivelate troppo gravi e i tentativi di rianimazione sono risultati vani.

La probabile causa del decesso è stata indicata in un improvviso infarto, anche in considerazione del fatto che la 77enne soffriva di problematiche cardiache.

Forze dell’ordine sul posto

Presenti sul luogo dove si è consumata la tragedia anche i Carabinieri di Casalbordino, la Guardia costiera di Vasto, la Polizia locale e la Protezione civile con il defibrillatore. Trattandosi di morte naturale, è plausibile che il pubblico ministero non disponga l’effettuazione dell’autopsia.