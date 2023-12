La terribile storia di abusi domestici andava avanti ormai da anni, ma solo negli ultimi giorni ha potuto emergere. Una donna extracomunitaria si è presentata dai medici per curare lividi e ferite e loro hanno immediatamente capito che qualcosa non andava: a picchiarla era stato, infatti, suo marito.

Donna picchiata dal marito: la visita in ospedale

La donna in questione, una ragazza di origine straniera con figli, si è presentata nei giorni scorsi all’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata con il corpo coperto di lividi. I medici hanno immediatamente capito che cosa le era successo: un caso di aggressione domestica. La donna ha raccontato di essere stata picchiata dal marito e ha aggiunto che non si trattava di un caso isolato. A quel punto, dall’ospedale è partita la segnalazione alle autorità.

Donna picchiata dal marito: la denuncia

Con gli agenti, la donna ha finalmente trovato il coraggio di raccontare tutta la sua storia. Il marito la malmenava da anni e in passato, mentre era incinta, era stata colpita così forte da aver perso il bambino in grembo. La ragazza è, dunque, stata isolata in una struttura protetta e segreta, mentre suo marito è stato denunciato per maltrattamenti.