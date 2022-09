Sarà collocata in una struttura protetta la donna di 67 anni rimasta vedova e segregata in casa per 22 anni dal fratello e dalla cognata a Campobasso

Arriva dal Molise la terribile vicenda di una donna segregata in casa per 22 anni dal fratello e dalla cognata a Campobasso: nel 1995 venne ospitata a casa dei sui “aguzzini” e da allora le era toccato uno stanzino di fianco ad una legnaia in condizioni disumane.

La vittima ha 67 anni e, dopo essere rimsta vedova, era andata a vivere a casa del fratello. All’inizio la 67enne aveva occupato la stanza dei genitori, ma dopo alcuni anni sarebbe stata costretta a trasferirsi in un ambiente del tutto inadatto.

Segregata in casa per 22 lunghi anni

La vittima di quel maltrattamenti e di quel vero “furto di vita” è stata

liberata dai Carabinieri di Campobasso. E i militari hanno diffuso alcune informazioni ed immagini che danno bene la cifra dell’orrore a cui è andata incontro per oltre due decenni la 67enne.

Vasca per i panni come lavandino

Nessun riscaldamento, un lavabo per i panni come lavandino, ambiente angusto, porta che si poteva chiudere solo dall’esterno e fratello e cognata, che con uno spago legato a un chiodo ancorato al muro, sono riusciti “a impedire alla donna di uscire in loro assenza”. E ancora: per la donna nessuna cura medica, occasionali visite al parrucchiere ma solo sorvegliata a vista dalla cognata.

Dopo settimane di indagini i carabinieri hanno smascherato quell’orrore, con la vittima che ha riferito di essere stata percossa e di “non aver mai avuto accesso ai servizi igienici per più di una volta al mese”. Ora la 67enne sarà collocata in una struttura protetta.