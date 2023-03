Donna svenuta sui binari della metro: è salva per miracolo

Donna svenuta sui binari della metro: è salva per miracolo

Donna svenuta sui binari della metro: è salva per miracolo

Donna svenuta e caduta sui binari della metro, ma il macchinista ferma in tempo il treno: ha avuto un malore improvviso.

Tragedia sfiorata a Roma: una donna è svenuta e caduta sui binari della metro, ma il treno è riuscito a fermarsi in tempo senza investirla.

Donna sviene sui binari della metro: salva per miracolo

Una donna è svenuta improvvisamente ed è caduta sui binari della metropolitana nella stazione Vittorio Emanuele a Roma. L’episodio è accaduto nella mattinata di ieri, mercoledì 15 marzo, lungo la linea A.

Secondo le informazioni apprese la passeggera si trovava sulla banchina e stava aspettando il treno, quando improvvisamente ha perso i sensi, probabilmente a causa di un malore. Cadendo, è finita sui binari della metro. Ha rischiato di morire travolta dal convoglio, ma per fortuna il macchinista è stato in grado di fermare il treno in tempo.

L’arrivo dei soccorsi e le condizioni della donna

La donna è stata tolta dai binari e riportata sulla banchina in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti anche i dipendenti Atac, oltre al personale sanitario arrivato in ambulanza. La vittima è stata affidata ai paramedici, che l’hanno trasportata in codice rosso all’ospedale San Giovanni Addolorata. Ha riportato solo una ferita sulla fronte.

Inevitabili i disagi alla circolazione, con rallentamenti per circa un’ora, anche se la situazione è tornata rapidamente alla normalità.