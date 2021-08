Donna trovata morta in casa a Casamicciola: rinvenute tracce di sangue sul pavimento

Una donna è stata trovata morta nel suo appartamento a Casamicciola Terme: la Polizia ha interrogato i conoscenti e indaga sull'accaduto.

Dramma a Ischia, dove nella serata di martedì 2 agosto 2021 una donna è stata trovata morta nel suo appartamento in zona Sentinella a Casamicciola. Secondo quanto appreso sono state trovate tracce di sangue e non si esclude alcuna ipotesi sul suo decesso.

Donna trovata morta a Casamicciola

Stando alle prime ricostruzioni la donna, di cui ancora non si conoscono le generalità – si sa soltanto che dovrebbe essere di origini romene – è stata trovata riversa sul pavimento dove gli inquirenti hanno anche rinvenuto tracce di sangue. Per questo non escludono alcuna ipotesi e hanno disposto l’effettuazione dell‘autopsia per chiarire le reali cause del decesso.

Donna trovata morta a Casamicciola: indagini in corso

Dopo l’accertamento della morte da parte dei sanitari, le forze dell’ordine sopraggiunte sul posto hanno interrogato conoscenti e vicini di casa della vittima per ricostruire le sue ultime ore e capire cosa sia successo. Sul decesso indagheranno gli agenti del commissariato di Polizia guidati dal vicequestore Maria Antonietta Ferrara.

Se infatti inizialmente si era pensato ad un decesso dovuto a cause naturali, le tracce ematiche nel locale sembrano aver virato gli investigatori in un’altra direzione e spinto ad ipotizzare un eventuale suicidio o omicidio.

Circostanze che solo i rilievi e l’esame autoptico potrà verificare.