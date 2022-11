Donna trovata morta in casa: accanto a lei la figlia di 8 mesi

Nella giornata di ieri, martedì 29 novembre 2022, in un’abitazione di Montepulciano (SI) è stata trovata morta una donna di 39enne con affianco sua figlia di 8 mesi.

Si esclude una morte violenta

Nessun segno di effrazione all’interno dell’appartamento e nessuna traccia di violenza sul corpo della giovane donna. Ciononostante, il cadavere è stato sottoposto all’autopsia, che darà tuttavia informazioni sul decesso non prima di 60 giorni. Accanto al corpo della donna deceduta è stata trovata la figlioletta di 8 mesi, fortunatamente in stato di buona salute. Dopo essere stata sottoposta a una rapida visita precauzionale, la bimba è stata restituita all’affetto dei familiari.

L’allarme scattato dai familiari preoccupati

La giovane 39enne era originaria del Sud Italia e si era trasferita nel comune toscano in provincia di Siena forse per ragioni lavorative. I suoi familiari la cercavano telefonicamente ma, non riuscendo a mettersi in contatto con lei, hanno iniziato a preoccuparsi. Stando alle prime indiscrezione sulla vicenda, sarebbero stati proprio i parenti della donna a dare l’allarme ai soccorsi e alle forze dell’ordine, dopo essersi recati presso l’abitazione nel senese e aver trovato la donna morta con accanto la sua bambina.

La casa è stata oggetto di rilievi da parte degli agenti, ma al momento non ci sono dati che possano essere ricollegati al motivo del decesso.