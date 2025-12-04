Questa mattina a Torri di Quartesolo, nel Vicentino, una donna di 49 anni è stata trovata gravemente ferita nel cortile del condominio dove vive, dando il via a un’indagine urgente da parte delle autorità.

Questa mattina, intorno alle 5, una donna di 49 anni è stata rinvenuta riversa a terra nel cortile del condominio dove vive con il marito e il figlio a Torri di Quartesolo, nel Vicentino.

I soccorritori del Suem 118, giunti sul posto immediatamente dopo la segnalazione, hanno constatato la gravità delle ferite e, dopo averla stabilizzata, l’hanno trasferita d’urgenza al reparto di rianimazione dell’ospedale San Bortolo di Vicenza, dove la donna versa ora in condizioni critiche.

Donna trovata in una pozza di sangue nel Vicentino: indagini in corso

Dopo l’allarme, il personale medico ha informato la polizia dell’ospedale, facendo partire le indagini sotto il coordinamento della Procura di Vicenza. Squadra mobile e Polizia scientifica hanno eseguito i rilievi sul luogo del ritrovamento, cercando di ricostruire quanto accaduto.

Al momento, le autorità non escludono alcuna ipotesi, dall’aggressione a un possibile incidente domestico, e proseguono le indagini per ricostruire con precisione le circostanze del ritrovamento, ascoltando testimoni e analizzando il luogo dei fatti.