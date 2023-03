Donna violentata su un traghetto, nave bloccata nel porto di Palermo: la Scientifica è a bordo

Una donna è stata violentata mentre si trovava a bordo di un traghetto: la nave, in viaggio da Cagliari verso Palermo, è ferma nel porto del capoluogo siciliano al fine di consentire agli uomini della Polizia e della Scientifica di condurre tutti i controlli del caso e risalire all’identità dell’aggressore.

Donna violentata su un traghetto, nave bloccata nel porto di Palermo

L’Europa Palace, nave traghetto della Grimaldi Lines che fa la spola tra Palermo e Cagliari, ha attraccato in Sicilia nelle scorse ore e avrebbe dovuto riprendere il mare nella mattinata di domenica 12 marzo, partendo appunto dal porto del capoluogo siciliano. L’imbarcazione, tuttavia, è stata bloccata dalla polizia locale ed è ferma attraccata al molo. Le forze dell’ordine, infatti, stanno passando al setaccio la nave traghetto dopo che una donna ha denunciato di essere stata vittima di uno stupro mentre si trovava a bordo.

Gli agenti della squadra mobile della polizia della Questura di Palermo stanno ispezionando il mezzo della Grimaldi Lines e stanno interrogando il personale di bordo. Intanto, gli uomini della scientifica hanno effettuato diversi sopralluoghi nei posti indicati dalla vittima al fine di raccogliere reperti ed elementi che potrebbero rivelarsi utili per le indagini.

La Scientifica è a bordo della Europa Palace: indagini in corso

Sulla base delle informazioni sinora diffuse, la vittima ha sporto denuncia al termine del precedente viaggio del traghetto. La donna, infatti, era una delle passeggere che stavano viaggiando sull’imbarcazione. Agli inquirenti ha raccontato di essere stata violentata da una persona che si trovava a bordo della nave e di essere stata accompagnata in ospedale da un cittadino di Palermo per effettuare le visite previste dal protocollo in caso di abusi che avrebbero confermato il racconto.

A seguito della denuncia, le forze dell’ordine hanno aperto un’inchiesta e sospeso il viaggio di ritorno del traghetto, dando inizio alle ispezioni a bordo prima che la scena potesse essere compromessa.