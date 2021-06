Donne: Draghi, 'parità genere in ministeri nel 2077, urge cambio passo'

Roma, 21 giu. (Adnkronos) – "Durante la pandemia, le donne hanno perso il lavoro più velocemente rispetto agli uomini. I lockdown hanno determinato la chiusura delle scuole e degli asili nido, con pesanti ripercussioni per le donne. C’è stato un aumento del divario tra uomini e donne a livello globale, soprattutto per quanto riguarda la partecipazione delle donne alla vita politica.

Al ritmo attuale, non arriveremo alla parità di genere nelle cariche ministeriali prima del 2077". Lo denuncia il premier Mario Draghi, intervenendo con un videomessaggio al 'Women Political Leaders Summit 2021'.

"Promuovere la parità di accesso e di opportunità nell’ambito educativo deve essere la nostra priorità – sottolinea il presidente del Consiglio – Dobbiamo lottare contro gli stereotipi di genere ed aumentare il numero di ragazze che scelgono di studiare le discipline scientifiche a scuola.

Dobbiamo assicurare la parità di condizioni nel mercato del lavoro. Dobbiamo colmare il divario di retribuzione tra i generi ed aumentare il numero di donne in posizioni di responsabilità. Dobbiamo rafforzare i nostri sistemi di sicurezza sociale in modo tale da favorire l’evoluzione delle carriere delle donne. E dobbiamo colmare il divario tra la rappresentazione maschile e quella femminile nel mondo della politica, dando un supporto alle leader femminili in tutto il mondo".