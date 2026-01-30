Loredana Lecciso è stata ospite di Caterina Balivo a “La Volta Buona“, dove ha parlato della sua storia d’amore con Al Bano, storia che dura da 25 anni. Le sue parole.

Loredana Lecciso e Al Bano, insieme da 25 anni: l’influenza delle pressioni esterne

Ospite di Caterina Balivo a “La Volta Buona”, Loredana Lecciso ha parlato della sua storia d’amore con Al Bano Carrisi, che dura da 25 anni.

La Balivo, a un certo punto, ha ripreso una intervista della Lecciso per il Corriere delle Sera, dove aveva parlato di interferenze e influenze esterne che possono mettere in difficoltà il rapporto tra lei e il cantante. Loredana ha raccontato a Caterina di aver imparato a difendere il proprio equilibrio e a mettere dei confini chiari: “ora ho dei punti fermi molto più chiari che mi impongo e non permetto all’esterno di oltrepassare. Rispetto gli altri, ma lo stesso rispetto lo pretendo.”

Dopo 25 anni insieme: la rivelazione di Al Bano e Lecciso

Ospite di Caterina Balivo, Loredana Lecciso ha voluto raccontare un retroscena sulla sua relazione con Al Bano, riguardante la nascita di Jasmine Carrisi: “Al Bano mi aveva suggerito di partorire all’estero, non so perché lo sto dicendo. Non l’ho mai raccontata, mi suggeriva di farla nascere all’estero e mantenere il segreto”, il tutto legato ai timori dell’esposizione mediatica. Alla fine però Loredana ha partorito Jasmine a Lecce, perché voleva condividere la gioia con la famiglia. Alla possibilità del matrimonio, la Lecciso ha risposto: “alla fine cambierebbe molto poco. Però sai, nella vita non si sa mai e ognuno ha i propri tempi. Sarebbe pure la conclusione di un cerchio, di un percorso di vita.”