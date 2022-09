Dopo Amato ancora una donna: Silvana Sciarra è la nuova presidente della Consulta

La toga originaria di Trani Silvana Sciarra è la nuova presidente della Consulta ed ha subito dato la linea del mandato: "Chiederò più collegialità"

Dopo Giuliano Amato ancora una donna alla guida del massimo organo di giustizia di rango costituzionale: Silvana Sciarra è la nuova presidente della Consulta e la giuslavorista pugliese trapiantata a Roma l’ha spuntata per un solo voto sulla collega Daria De Pretis.

Dopo tre anni dalla nomina della Guardasigilli uscente Marta Cartabia la nuova presidente è la giuslavorista Silvana Sciarra. La 74enne toga di massimo rango è originaria di Trani e nel 2014 fu il Parlamento a eleggerla giudice costituzionale.

Sciarra è la nuova presidente della Consulta

Sciarra succede a Giuliano Amato, di cui è stata vicepresidente ed il suo mandato scadrà a novembre del 2023. La sua elezione, come spiega Ansa, è stata determinata da un solo voto di scarto: per lei 8 voti contro i 7 andati a Daria De Pretis.

La partita si è dunque giocata tra le due donne vicepresidenti, “visto che nessun voto è andato al terzo candidato Nicolò Zanon”.

La linea: “Rafforzerò la collegialità”

Ha detto la Presidente Sciarra nel corso della tradizionale conferenza stampa dopo l’elezione: “Ringrazio i miei colleghi per la fiducia”. E ancora: “Intendo rafforzare la collegialità”. Come primo atto da presidente della Consulta ha confermato come vicepresidenti De Pretis e Zanon.