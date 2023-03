Circa 90 miliardi di dollari resteranno in amministrazione controllata: dopo il fallimento First Citizens rileva Silicon Valley Bank

Un mese per risolvere, forse: dopo il fallimento First Citizens rileva Silicon Valley Bank ed oggi apriranno 17 filiali con la nuova veste e dopo una mega transazione di asset. La notizia arriva direttamente dalla Federal Deposit Insurance Corporation che dà menzione di una transazione che include l’acquisto di circa 72 miliardi di dollari di asset di SVB.

Essi saranno scontati di 16,5 miliardi di dollari, secondo quanto sostiene il regolatore Usa, aggiungendo che “al 10 marzo SVB aveva 167 miliardi di dollari di asset e 119 miliardi di dollari di depositi”. First Citizens ha la sua sede centrale a Raleigh, nella Carolina del Nord e si definisce “la più grande banca Usa a controllo familiare”. Federal Deposit Insurance Corporation (Fdic) ha dato la notizia con l’intento di calmierare le tensioni sui mercati degli Stati Uniti e le inquietudini europee dell’area “Ursula”, alimentate “dal più grande tracollo bancario Usa dai tempi di Lehman Brothers”.

Cosa resta in amministrazione controllata

Circa 90 miliardi di dollari in titoli e altre attività rimarranno “in amministrazione controllata per disposizione da parte della Fdic”. E c’è una notizia di chiosa per cui l’autorità americana “ha ricevuto diritti di rivalutazione delle azioni di First Citizens BancShares azioni ordinarie con un valore potenziale fino a 500 milioni di dollari“.