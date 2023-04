Dopo Pasqua è tempo di conti, martedì i nuovi obiettivi del Def

Ancora un giorno di relax per tutti e poi dopo Pasqua sarà tempo di conti, martedì i nuovi obiettivi del Def con la voce insistente per il Cdm che pare essere proprio quella per cui il Pil andrebbe rivisto al rialzo, Come mai? Il dato è che l’asticella del prodott interno lordo dell’Italia si avvia ad essere rivista al rialzo per quest’anno. E pare che il Def certificherà un +0,9% che addirittura potrebbe arrivare almeno a toccare il +1% nel quadro programmatico.

Martedì i nuovi obiettivi del Def

Ansa parla però di una “variabile”, quale? La spinta sul Pil del Pnrr che però è fattore ancora ondivago ed incerto per la questione dei ritardi. A favore del Pil 2023 gioca il trend positivo dell’economia atteso nella prima metà dell’anno. Bankitalia ha dato conferma della “lieve ripresa” del prodotto interno lordo italiano nel primo trimestre.

Cosa prospetta Bankitalia sul Pil

Ecco come in linea con l’operato del ministro Giorgetti: “Secondo i nostri modelli, in Italia l’attività economica sarebbe leggermente aumentata nel primo trimestre del 2023, sostenuta dal settore manifatturiero, il quale beneficia della discesa dei corsi energetici e dell’allentamento delle strozzature lungo le catene di approvvigionamento”. Il Bollettino economico di Via Nazionale spiega tuttavia che “l’inflazione pesa ancora sui consumi, con la spesa delle famiglie che resta debole”.