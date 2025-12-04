Negli ultimi giorni si stanno moltiplicando i casi di cosiddette “liste stupri” all’interno delle scuole italiane, scritte che prendono di mira singoli studenti e minano la sicurezza negli istituti. Questi episodi sollevano preoccupazioni crescenti su violenze sessuali e responsabilità educativa, richiedendo interventi immediati da parte di dirigenti, famiglie e forze dell’ordine.

Dopo Roma, allarme a Lucca: il nuovo episodio al liceo Vallisneri

L’episodio

lucchese giunge pochi giorni dopo la scoperta di un analogo caso al liceo Giulio Cesare di Roma, dove una “lista stupri” aveva indicato otto studentesse e un ragazzo. L’accaduto nella Capitale, denunciato dal collettivo Zero Alibi il 29 novembre, aveva suscitato forti reazioni: il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara l’aveva definito “un fatto grave da indagare e sanzionare severamente”, mentre la preside dell’istituto romano aveva condannato il gesto come “ottusi graffiti vandalici”, invitando il personale docente a promuovere iniziative educative contro ogni forma di violenza.

Il caso di Lucca sembra configurarsi come un tentativo di imitazione di quanto avvenuto nella Capitale, confermando la necessità di sensibilizzare studenti e famiglie sui comportamenti rispettosi e sicuri all’interno delle scuole.

Dopo Roma, allarme a Lucca: comparsa una ‘lista stupri’ nei bagni di un liceo

Nelle scorse ore, nei bagni maschili del liceo scientifico Vallisneri di Lucca, è comparsa una scritta contenente i nomi di due studentesse, accompagnata dall’espressione “lista stupri”, come riportato da Il Tirreno.

La dirigente scolastica ha immediatamente fatto rimuovere le scritte e ha allertato la Polizia, che ha avviato le indagini per individuare gli autori del gesto. Una delle ragazze ha scoperto la propria presenza nella lista tramite una foto ricevuta, senza riuscire a comprendere le ragioni del suo coinvolgimento.

Le autorità scolastiche stanno inoltre approfondendo la posizione dell’altra studentessa menzionata, mentre la scuola ha annunciato la possibilità di procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili una volta identificati.