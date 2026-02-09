A Zafferia, nel quartiere di Messina, una scoperta inquietante ha scosso il silenzio di un’abitazione: padre e figlio sono stati trovati morti, mentre le autorità hanno avviato accertamenti per chiarire quanto accaduto.

Doppia tragedia familiare a Messina: padre e figlio trovati morti in casa

Come riportato da Messina Today, un dramma di solitudine e malattia ha scosso nelle scorse ore il quartiere Zafferia a Messina, dove padre e figlio sono stati trovati senza vita nella loro abitazione.

La scoperta sarebbe avvenuta grazie alla segnalazione dell’altro figlio, residente fuori città, preoccupato per non riuscire a contattare né il padre novantenne, costretto a letto da gravi problemi di salute, né il fratello cinquantenne che si prendeva cura di lui.

Gli agenti delle Volanti hanno dovuto forzare una finestra per entrare nell’appartamento, trovando i due corpi in stanze separate e ormai privi di vita. La scena ha colpito profondamente il quartiere, suscitando sgomento tra i vicini, che conoscevano la famiglia come riservata ma legata da un rapporto stretto.

Padre e figlio trovati morti in casa: ipotesi e accertamenti in corso

Dai primi riscontri non sarebbero emersi segni di violenza e l’ipotesi di un’intossicazione da monossido di carbonio sarebbe stata esclusa, in quanto nell’abitazione non erano presenti stufe accese né gas aperti. Le indagini suggeriscono quindi un decesso per cause naturali: probabilmente il figlio ha avuto un malore improvviso, lasciando il padre senza assistenza e portandolo a morte poco dopo.

Secondo le valutazioni del medico legale, entrambi sarebbero deceduti nelle ultime 72 ore. Le salme sono state trasferite all’obitorio dell’ospedale Papardo, dove l’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia per chiarire definitivamente le cause della tragedia.