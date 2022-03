Dorme e mangia gratis in 35 hotel: 50enne truffatore in manette

Ha usufruito di oltre 35 hotel in maniera del tutto gratis: i carabinieri di Genova hanno arrestato il truffatore seriale.

Ha dormito e mangiato gratis in 35 hotel. Un uomo di 50 anni si fingeva un ricco dirigente d’azienda prenotando diversi alberghi del Nord-Ovest. Le prenotazioni erano della durata di dieci, talvolta quindici giorni. Qualche giorno prima del check out, l’individuo però usciva salutando il portiere e non facendo più ritorno.

Un truffatore seriale, che ora è stato finalmente arrestato dai carabinieri di Genova. Il soggetto ha vissuto sette mesi bevendo e mangiando a ufo in hotel di città come Genova, Savona, Albenga, Torino e Aosta. A volte teneva un atteggiamento di basso profilo dormendo in centri religiosi che lo accoglievano dopo aver mostrato una carta d’identità fasulla.

Dorme e mangia gratis in 35 hotel: ha derubato anche un amico

Una volta, avendo bisogno di soldi, servendosi di una donna sua complice, il 50enne avrebbe messo del sonnifero nella bevanda di un amico, nel corso di una festa di compleanno.

L’obiettivo era quello di sottrarre al povero malcapitato il portafogli (con dentro una discreta somma di denaro) mentre questi dormiva.

Ha ammesso le sue colpe

L’uomo è stato arrestato in zona Fiera a Milano, dai carabinieri di Genova. Al momento del fermo da parte dei militari, il 50enne non ha mostrato alcun segno di ribellione, ma ha anzi ammesso di essere il ricercato. Al momento si trova recluso nel carcere di Bollate.